Кто озвучивал султана Сулеймана в «Великолепном веке» на русском языке?

Наш ответ:

Султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век» озвучил актер Радик Мухаметзянов. Актер рассказал, что иногда включал сериал по ТВ, чтобы посмотреть, как он «звучит» у него и его партнеров по дубляжу. Он также считает, что его голос хорошо лег на внешность актера Халита Эргенча, и признался, что именно благодаря этому сериалу к нему пришла первая популярность. В продолжении, сериале «Великолепный век. Империя Кесем» Радик дублирует Зульфикара-пашу и Хаджи Мустафу-агу.