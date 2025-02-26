Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивал сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Кто озвучивал сериал "Отчаянные домохозяйки"?

Олег Скрынько 26 февраля 2025 Дата обновления: 26 февраля 2025
Наш ответ:

«Отчаянные домохозяйки» - один из самых популярных телесериалов 21 века, покоривший зрителей всего мира. На российском ТВ персонажей сериала озвучивали следующие актеры: Юлия Рудина (Susan Mayer), Елена Павловская (Lynette Scavo), Елена Шульман (Bree Van De Kamp), Светлана Кузнецова (Gabrielle Solis), Ксения Бржезовская (Edie Britt; Ida Greenberg).

Напомним сюжет. Четыре современные домохозяйки живут в тихом пригороде и отчаянно ищут счастья. Сьюзан осталась одна после измены мужа, Габриель, бывшая модель, устала от брака по расчету и завела роман с молодым садовником. Бри пытается удержать семью, справляясь с проблемами детей, а Линнет пожертвовала карьерой ради воспитания детей. Неожиданное самоубийство их подруги Мэри Элис заставляет их искать ответы, ведь даже за идеальными фасадами скрываются тайны, которые изменят их жизни.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки драма, комедия, детектив
2004, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше