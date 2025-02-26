Кто озвучивал сериал "Отчаянные домохозяйки"?

«Отчаянные домохозяйки» - один из самых популярных телесериалов 21 века, покоривший зрителей всего мира. На российском ТВ персонажей сериала озвучивали следующие актеры: Юлия Рудина (Susan Mayer), Елена Павловская (Lynette Scavo), Елена Шульман (Bree Van De Kamp), Светлана Кузнецова (Gabrielle Solis), Ксения Бржезовская (Edie Britt; Ida Greenberg).
Напомним сюжет. Четыре современные домохозяйки живут в тихом пригороде и отчаянно ищут счастья. Сьюзан осталась одна после измены мужа, Габриель, бывшая модель, устала от брака по расчету и завела роман с молодым садовником. Бри пытается удержать семью, справляясь с проблемами детей, а Линнет пожертвовала карьерой ради воспитания детей. Неожиданное самоубийство их подруги Мэри Элис заставляет их искать ответы, ведь даже за идеальными фасадами скрываются тайны, которые изменят их жизни.
Авторизация по e-mail