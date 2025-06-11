Кто озвучивал персонажей в сериале "Финес и Ферб"?

В мультсериале «Финес и Ферб» персонажей озвучивали следующие актёры:
В оригинальной (англоязычной) версии:
Финес Флинн — Винсент Мартелла
Ферб Флетчер — Томас Сангстер (он же Томас Броди-Сангстер)
Кендис Флинн — Эшли Тисдейл
Доктор Хайнц Фуфелшмёрц — Дэн Повенмайр (он также один из создателей сериала)
Перри-Утконос (агент Пи) — Ди Брэдли Бейкер (в основном издаёт характерные звуки)
Изабелла Гарсия-Шапиро — Алисон Стоунер
Балджит — Маулник Панчоли
Буфорд ван Сторм — Бобби Гэйлер
В русском дубляже:
Финес — Георгий Тесля-Геров
Ферб — Александр Лавров (в некоторых сериях также Дмитрий Чупахин)
Кендис — Мария Иващенко
Фуфелшмёрц — Дмитрий Филимонов
Перри — звуковые эффекты не переводились, оригинальные
Изабелла — Ольга Шорохова
Балджит — Пётр Иващенко
Буфорд — Олег Куценко (в некоторых сериях — Илья Хвостиков)
