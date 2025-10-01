Оповещения от Киноафиши
Кто озвучивал персонажей сериала "Дикая Роза"?

Кто озвучивал персонажей сериала "Дикая Роза"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 октября 2025 Дата обновления ответа: 1 октября 2025

«Дикая Роза» — культовая латиноамериканская «мыльная опера», которая пользовалась в России колоссальной популярностью.

Синопсис гласит:

Чтобы позлить своих сестёр, Рикардо Линарес — молодой, состоятельный наследник — решает жениться на Розе Гарсии, девушке из низов с дурным характером. Он воспринимает этот брак как формальность, даже не догадываясь, что вскоре по-настоящему и безрассудно влюбится в свою собственную жену.

Кто озвучивал персонажей сериала «Дикая Роза»

Точный состав может незначительно варьироваться в зависимости от платформы, но основная команда была такой:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дикая роза
Дикая роза мелодрама
1987, Мексика
5.0
Комментарии Обсудить в чате
