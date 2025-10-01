Кто озвучивал персонажей сериала "Дикая Роза"?

«Дикая Роза» — культовая латиноамериканская «мыльная опера», которая пользовалась в России колоссальной популярностью.
Синопсис гласит:
Чтобы позлить своих сестёр, Рикардо Линарес — молодой, состоятельный наследник — решает жениться на Розе Гарсии, девушке из низов с дурным характером. Он воспринимает этот брак как формальность, даже не догадываясь, что вскоре по-настоящему и безрассудно влюбится в свою собственную жену.
Точный состав может незначительно варьироваться в зависимости от платформы, но основная команда была такой:
