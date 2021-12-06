Кто озвучивал Хюррем в «Великолепном веке» на русском языке?

Меню
Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Персонаж Хюррем Султан в турецком сериале «Великолепный век» озвучила Ирина Киреева, хотя в сериале героиню сыграли две актрисы: Мерьем Узерли и Вахиде Гердюм, которая изобразила Хюррем в зрелости. Киреева призналась, что не сразу приняла свою героиню, ее сложный характер и порой непредсказуемые поступки. Сложнее всего при дублировании ей давались труднопроизносимые турецкие имена.

В сериале «Великолепный век: Империя Кесем» Киреева дублировала Берен Саат в роли Кесем Султан.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли
Meriem Userli
Берен Саат
Берен Саат
Beren Saat
Ирина Киреева
