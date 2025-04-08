Кто озвучивал героев сериала «Спрячь меня»?

Наш ответ:

«Спрячь меня» — турецкий мелодраматический сериал, выходивший в 2023–2024 годах. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Okko. В центре сюжета — избалованные Мете и Наз, происходящие из богатых семейств. Они привыкли, что им достается все, чего они желают. Когда они были маленькими, их родители заключили договор, что дети, повзрослев, поженятся. Однажды Мете встречает Инджилу, работавшую на Наз в качестве служанки. Эта встреча побуждает Мете переосмыслить свою жизнь.



В русскоязычном варианте персонажей сериала озвучили следующие артисты: Михаил Данилюк (Мете), Наталия Дербенева (Инджила), Татьяна Абрамова (Наз), Татьяна Шитова (Бельгин, Мюберра), Анастасия Лапина (Филиз, Афифе), Геннадий Новиков (Атиф), Илья Крутояров (Иззет, Озан), Никита Прозоровский (Бахри).