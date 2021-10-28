Меню
Кто озвучивает турецкий сериал «Жестокий Стамбул» на русском языке?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Летом 2019 года в океане турецких сериалов появился фрегат – многосерийная драма «Жестокий Стамбул», которая рассказывает историю многолетних интриг в богатой турецкой семье, живущей на берегу Босфора. Сериал выделился бескомпромиссным сюжетом, популярным актерским составом и сильной командой кинематографистов, которая смогла придать ему киношную картинку. Неудивительно, что вскоре после премьеры сериал попал на российские стриминговые сервисы. Подобрать достойный состав актеров озвучания было непросто, ведь мир «Жестокого Стамбула» насчитывает несколько десятков героев разных возрастов и характеров. Так, патриарха семьи, Агаха Карачая, озвучил Радик Мухаметзянов, чей голос известен русскому зрителю по сериалу «Великолепный век».

Оттуда же в «Жестокий Стамбул» перекочевали Ирина Киреева и Жанна Никонова, озвучившие Шениз и Сехер соответственно.

