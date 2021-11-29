Кто озвучивает сериал «Мейр из Исттауна» на русском языке?

Наш ответ:

На русский язык сериал «Мейр из Исттауна» был озвучен студией цифровой звукозаписи Novamedia по заказу сервиса «Амедиатека». Очередной проект HBO стал одним из самых обсуждаемых в 2021 году, получил 16 номинаций на премию «Эмми» и выиграл четыре из них. Интересно, что Кейт Уинслет, получившая награду как лучшая актриса в мини-сериале или фильме, настояла на том, чтобы ее героиня – детектив-сержант Мейр Шиэн – выглядела как можно более реалистично. Актриса не только принимала участие в работе над сценарием, но и работала вместе с костюмерами и визажистами над внешним обликом Мейр.