Кто озвучивает робота в сериале "Кибердеревня"?

«Кибердеревня» — российский фантастический сериал, который выходит на «Кинопоиске».
Синопсис гласит:
В 2100 году простой марсианский колонист Николай мирно трудится в своей кибердеревне, пока могущественный корпоративный лидер Барагозин не угрожает уничтожить его дом ради постройки завода. Чтобы спасти родной очаг, Николай вынужден отправиться в рискованное межпланетное путешествие на Землю, где его ждут невероятные испытания и встречи с новыми союзниками.
Робота в сериале «Кибердеревня» озвучил российский актер Сергей Бурунов.
Также в сериале снялись:
