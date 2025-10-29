Оповещения от Киноафиши
Кто озвучивает робота в сериале "Кибердеревня"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 октября 2025 Дата обновления ответа: 29 октября 2025

«Кибердеревня» — российский фантастический сериал, который выходит на «Кинопоиске».

Синопсис гласит:

В 2100 году простой марсианский колонист Николай мирно трудится в своей кибердеревне, пока могущественный корпоративный лидер Барагозин не угрожает уничтожить его дом ради постройки завода. Чтобы спасти родной очаг, Николай вынужден отправиться в рискованное межпланетное путешествие на Землю, где его ждут невероятные испытания и встречи с новыми союзниками.

Робота в сериале «Кибердеревня» озвучил российский актер Сергей Бурунов.

Также в сериале снялись:

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кибердеревня
Кибердеревня комедия, фантастика
2023, Россия
7.0
