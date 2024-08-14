Меню
Кто озвучивает Машу в сериале "Маша и Медведь"?

Олег Скрынько 14 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Машу в сериале "Маша и Медведь" озвучивала Алина Кукушкина. Она была голосом Маши с начала сериала в 2009 году до 2015 года. Позже, после того как Алина повзрослела, её сменила Варвара Саранцева, которая озвучивает Машу в новых эпизодах.

"Маша и Медведь" — российский анимационный сериал от студии «Анимаккорд», который завоевал сердца зрителей всех возрастов. Премьера мультфильма состоялась 7 января 2009 года, и с тех пор он продолжает радовать аудиторию своей яркой трёхмерной графикой.

Сюжет рассказывает о трогательной дружбе между маленькой, озорной девочкой Машей и её верным другом Медведем. Их взаимоотношения отражают забавные и комичные моменты, которые возникают, когда ребёнок с энтузиазмом познаёт мир, а взрослый мудро и заботливо помогает ему в этом увлекательном путешествии.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маша и медведь
Маша и медведь комедия, детский
2009, Россия
0.0
