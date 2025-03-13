Кто озвучивает кота в сериале "Котострофа"?

Наш ответ:

«Котострофа» - российский комедийный сериал, который полюбился российской аудитории благодаря персонажу разумного кота. Его озвучивает знаменитый актер Павел Деревянко, хорошо знакомый аудитории по крупнейшим сериалам последних лет.



По сюжету семья Мягковых вынуждена переехать в старую квартиру, но неожиданно сталкивается с неожиданным жильцом — рыжим котом, который явно не рад новым соседям. Попытки прогнать пушистого обитателя оказываются безуспешными, а глава семьи Михаил решается на крайние меры. Однако случайно наступив на поврежденный удлинитель, он получает удар током и обретает необычную способность — теперь он понимает, о чем говорит кот! Вскоре семья решает оставить хвостатого «старожила», и с этого момента их жизнь превращается в череду неожиданных приключений.