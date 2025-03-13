Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивает кота в сериале "Котострофа"?

Кто озвучивает кота в сериале "Котострофа"?

Олег Скрынько 13 марта 2025 Дата обновления: 13 марта 2025
Наш ответ:

«Котострофа» - российский комедийный сериал, который полюбился российской аудитории благодаря персонажу разумного кота. Его озвучивает знаменитый актер Павел Деревянко, хорошо знакомый аудитории по крупнейшим сериалам последних лет.

По сюжету семья Мягковых вынуждена переехать в старую квартиру, но неожиданно сталкивается с неожиданным жильцом — рыжим котом, который явно не рад новым соседям. Попытки прогнать пушистого обитателя оказываются безуспешными, а глава семьи Михаил решается на крайние меры. Однако случайно наступив на поврежденный удлинитель, он получает удар током и обретает необычную способность — теперь он понимает, о чем говорит кот! Вскоре семья решает оставить хвостатого «старожила», и с этого момента их жизнь превращается в череду неожиданных приключений.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Котострофа
Котострофа комедия
2023, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше