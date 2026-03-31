Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Тамерлан» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто отравил Глеба в сериале «Князь Андрей»?

Кто отравил Глеба в сериале «Князь Андрей»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 31 марта 2026

В сериале «Князь Андрей» (2026) Глеба, сына Андрея Боголюбского, отравила «пригретая басмачевка» (вероятно, служанка или наложница). В исторических же хрониках убийства сыновей Андрея Боголюбского в рамках заговора 1174 года обычно не упоминаются; основное внимание уделено убийству самого князя Андрея заговорщиками-кучковичами.

О чем сериал

Действие разворачивается на Руси в XII веке. Это время было омрачено междоусобицами князей из рода Рюриковичей. В центре сюжета — князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. Он возвращается в родные края из Византии, мечтая о том, как он превратит Суздальскую землю в центр Руси. Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, но Андрей провозглашает себя самостоятельным князем. Изначально планы Андрея успешно претворяются в жизнь. Он приглашает из Византии зодчих, которые возводят в Суздальском княжестве белокаменные церкви и совершенствуют города. Это способствует расцвету торговли и укреплению православия. Однако, добившись могущества, Андрей навлекает на себя врагов, которые своими интригами заманивают его в ловушку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Князь Андрей
Князь Андрей исторический, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше