Кто отравил Глеба в сериале «Князь Андрей»?

В сериале «Князь Андрей» (2026) Глеба, сына Андрея Боголюбского, отравила «пригретая басмачевка» (вероятно, служанка или наложница). В исторических же хрониках убийства сыновей Андрея Боголюбского в рамках заговора 1174 года обычно не упоминаются; основное внимание уделено убийству самого князя Андрея заговорщиками-кучковичами.

Действие разворачивается на Руси в XII веке. Это время было омрачено междоусобицами князей из рода Рюриковичей. В центре сюжета — князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха. Он возвращается в родные края из Византии, мечтая о том, как он превратит Суздальскую землю в центр Руси. Долгорукий видит в сыне лишь исполнителя своей воли, но Андрей провозглашает себя самостоятельным князем. Изначально планы Андрея успешно претворяются в жизнь. Он приглашает из Византии зодчих, которые возводят в Суздальском княжестве белокаменные церкви и совершенствуют города. Это способствует расцвету торговли и укреплению православия. Однако, добившись могущества, Андрей навлекает на себя врагов, которые своими интригами заманивают его в ловушку.