Наш ответ:

«Во все тяжкие» — американский сериал, имеющий репутацию одного из лучших телевизионных проектов XXI века. Шоу выходило в 2008–2013 годах. В центре сюжета — школьный учитель химии Уолтер Уайт, который узнает, что жить ему осталась недолго из-за рака легких. Чтобы обеспечить свою семью, пребывающую в плачевном финансовом положении, Уолтер решает взяться за производство метамфетамина. Его помощником становится Джесси Пинкман, которого в свое время исключили из школы при участии Уайта.



В конце четвертого сезона Брок заболевает, потому что его отравил Уолтер. Позже врачи утверждают, что в качестве яда был использован не рицин, как предполагалось ранее, а ландыш. В финальной сцене четвертого сезона показан ландыш во дворе Уолтера, так что не остается сомнений, кто провернул отравление. Уолтер пошел на это, чтобы вынудить Джесси действовать так, как ему нужно.