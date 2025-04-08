Меню
Кто отравил Брока в сериале «Во все тяжкие»?

Кто отравил Брока в сериале «Во все тяжкие»?

Олег Скрынько 8 апреля 2025 Дата обновления: 8 апреля 2025
Наш ответ:

«Во все тяжкие» — американский сериал, имеющий репутацию одного из лучших телевизионных проектов XXI века. Шоу выходило в 2008–2013 годах. В центре сюжета — школьный учитель химии Уолтер Уайт, который узнает, что жить ему осталась недолго из-за рака легких. Чтобы обеспечить свою семью, пребывающую в плачевном финансовом положении, Уолтер решает взяться за производство метамфетамина. Его помощником становится Джесси Пинкман, которого в свое время исключили из школы при участии Уайта.

В конце четвертого сезона Брок заболевает, потому что его отравил Уолтер. Позже врачи утверждают, что в качестве яда был использован не рицин, как предполагалось ранее, а ландыш. В финальной сцене четвертого сезона показан ландыш во дворе Уолтера, так что не остается сомнений, кто провернул отравление. Уолтер пошел на это, чтобы вынудить Джесси действовать так, как ему нужно.

Во все тяжкие
Во все тяжкие драма, криминал, триллер
2008, США
8.0
