Кто отец Зейнеп в турецком сериале «В ожидании солнца»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Отцом героини оказывается Джихан. Когда-то у героя был роман с Демет, но влюбленным суждено было расстаться. О своей беременности Демет решила умолчать, поэтому мужчина до поры до времени не подозревал о существовании дочери. Роль Джихана исполнил Эмре Кынай. Актер родился 5 марта 1970 года в Стамбуле. В его творческом багаже – проекты «Империя волков» (2005), «Я видел Солнце» (2009), «Дочери Гюнеш» (2015-2016). Съемки в кино и сериалах Эмре совмещает с игрой на сцене – в разные годы он работал в театрах Dostlar и муниципальном театре Bariköy.

Кроме того, Кынай является основателем своего собственного театра Duru.

 

