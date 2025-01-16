Кто отец Тани Мещерской из сериала «Арбатские тайны»?

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал, действие которого разворачивается в 1959 году. Премьера состоялась 2 января 2025 года. Сезон включает 19 эпизодов. По сюжету выросшая в детдоме девушка Таня Мещерская переезжает из Казахстана в Москву к своему предполагаемому отцу в лице академика Викентия Рябинского. Он в прошлом любил Лилю Мещерскую, мать Тани. Ныне Викентий женат на Марии Павловне. Также него есть сын Сергей, сестра Киса и брат Георгий, являющийся генералом КГБ. Двигателем этой истории становятся поиски настоящего отца Тани. Так, Георгий считает, что это преступник Соколов, но в итоге выясняется, что отец Тани — сам генерал Рябинский.
