Кто отец Тани Мещерской из сериала «Арбатские тайны»?

Олег Скрынько 16 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Арбатские тайны» — российский мелодраматический сериал, действие которого разворачивается в 1959 году. Премьера состоялась 2 января 2025 года. Сезон включает 19 эпизодов. По сюжету выросшая в детдоме девушка Таня Мещерская переезжает из Казахстана в Москву к своему предполагаемому отцу в лице академика Викентия Рябинского. Он в прошлом любил Лилю Мещерскую, мать Тани. Ныне Викентий женат на Марии Павловне. Также него есть сын Сергей, сестра Киса и брат Георгий, являющийся генералом КГБ. Двигателем этой истории становятся поиски настоящего отца Тани. Так, Георгий считает, что это преступник Соколов, но в итоге выясняется, что отец Тани — сам генерал Рябинский.

