Кто отец Мирана в турецком сериале «Ветреный»?

Наш ответ:

Настоящим отцом Мирана оказывается Хазар. Оба персонажа узнают об этом в 47-й серии. Роль Хазара в сериале исполнил турецкий актер Серхат Тутумлуер. Он родился 29 июня 1972 года в городе Эскишехир. В актерскую профессию он пришел не сразу – сначала поступил на социологический факультет Стамбульского университета и только затем отправился в Анкарскую консерваторию, где обучался на отделении театра. На протяжении двух лет, с 1995 по 1997 год, работал в труппе театра Анкары. Параллельно с этим Серхат начал сниматься в кино и сериалах.