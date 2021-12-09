Меню
Кто отец Мирана в турецком сериале «Ветреный»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Настоящим отцом Мирана оказывается Хазар. Оба персонажа узнают об этом в 47-й серии. Роль Хазара в сериале исполнил турецкий актер Серхат Тутумлуер. Он родился 29 июня 1972 года в городе Эскишехир. В актерскую профессию он пришел не сразу – сначала поступил на социологический факультет Стамбульского университета и только затем отправился в Анкарскую консерваторию, где обучался на отделении театра. На протяжении двух лет, с 1995 по 1997 год, работал в труппе театра Анкары. Параллельно с этим Серхат начал сниматься в кино и сериалах.

Его можно увидеть в таких проектах, как «Магия» (2004), «Черное и белое» (2010), «Ты моя Родина» (2016-2019).

 

