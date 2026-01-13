Оповещения от Киноафиши
Кто отец Кадер в сериале «Розы и грехи»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 января 2026 Дата обновления ответа: 13 января 2026

«Розы и грехи» — турецкий драматический сериал, стартовавший 11 октября 2025 года. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Иви».

Кто отец Кадер?

Отцом Кадер является Тибет, а не Джихан или Серхат. Это обнаруживается в ходе развития сюжета, когда Джихан сопоставляет факты и проводит ДНК-тест, подтверждающий, что Тибет — настоящий биологический отец Кадер.

О чем сериал

В центре сюжета — бизнесмен Серхат, который всю жизнь пытался быть порядочным как в профессиональной сфере, так и в семейных делах. Для него становится большим потрясением, когда он узнает тайну своей супруги Беррак. В результате несчастного случая она впадает в кому, а выбитый из колеи Серхат берется выяснить правду. На этом пути судьба сводит его с доброй и отважной цветочницей Зейнеп.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Розы и Грехи
Розы и Грехи драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
