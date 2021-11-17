Кто отец главного героя в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Загадочная личность игрока 001, или О Иль Нама, породила множество вопросов у зрителей популярного сериала «Игра в кальмара». Действительно, О Иль Нам является одним из самых таинственных персонажей дорамы: мало того, что герой практически всегда весело улыбается, несмотря на мрачные обстоятельства, в которых он находится, О Иль Нам еще и умудряется дойти до предпоследнего испытания, несмотря на свой почтенный возраст, а под конец и вовсе раскрывает, что он является организатором и одним из ведущих смертельной игры. Но самый главный секрет персонажа раскрыли сами фанаты сериала: в Интернете появилась теория о том, что О Иль Нам – отец Сон Ки Хуна, главного героя дорамы. На это указывает несколько мелких деталей. Во время четвертой игры мы узнаем, что герои жили в одном районе, хотя они принадлежат разным социальным слоям. Ки Хун упоминает, что у него непереносимость лактозы – как и у сына О Иль Нама. Наконец, во время каждого испытания Иль Нам пытается всячески защитить и направить Ки Хуна.