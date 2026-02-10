Оповещения от Киноафиши
Кто отец Джона Сноу из «Игры престолов»?

Кто отец Джона Сноу из «Игры престолов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 февраля 2026 Дата обновления ответа: 10 февраля 2026

Биологическим отцом Джона Сноу является принц Рейгар Таргариен, старший брат Дейенерис Таргариен. Это было подтверждено в седьмом и восьмом сезонах сериала «Игра престолов», где раскрывается, что Джон — законный сын Рейгара и Лианны Старк, сестры Эддарда Старка. Эддард Старк скрывал правду, воспитывая Джона как своего бастарда, чтобы защитить его от Роберта Баратеона. Таким образом, Джон Сноу не бастард Старка, а законный наследник Железного трона из династии Таргариенов, рожденный в тайном браке.

Основные факты о Джоне Сноу:

  • Отец: Рейгар Таргариен.
  • Мать: Лианна Старк.
  • Настоящее имя: Эйгон Таргариен (в сериале), хотя в книгах это имя еще не подтверждено.
  • Приемный отец: Эддард (Нед) Старк, который забрал его из Башни Радости.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра престолов
Игра престолов драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
