Кто отец Джона Сноу из «Игры престолов»?

Биологическим отцом Джона Сноу является принц Рейгар Таргариен, старший брат Дейенерис Таргариен. Это было подтверждено в седьмом и восьмом сезонах сериала «Игра престолов», где раскрывается, что Джон — законный сын Рейгара и Лианны Старк, сестры Эддарда Старка. Эддард Старк скрывал правду, воспитывая Джона как своего бастарда, чтобы защитить его от Роберта Баратеона. Таким образом, Джон Сноу не бастард Старка, а законный наследник Железного трона из династии Таргариенов, рожденный в тайном браке.
