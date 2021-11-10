Кто остался выжившим в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

В конце первого сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара» в живых остаются лишь несколько персонажей. Из тех, кто оказался на турнире в качестве игрока и вернулся туда повторно, выживает лишь Ки Хун, номер 456, главный герой сериала, а также О Иль Нам, старик, который оказался организатором турнира и потому избежал смерти после проигрыша (Иль Нам умирает уже после событий турнира от своей болезни).