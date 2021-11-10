Кто организатор «Игры в кальмара»?

Организатором турнира на выживание в южнокорейском сериале «Игра в кальмара» оказался О Иль Нам, старик, который участвовал в играх под номером 001. В заключительной серии первого сезона выясняется, что он – очень богатый человек, который придумал игру много лет назад для развлечения таких же состоятельных людей, которые, по его же словам, страдают от скучной и однообразной жизни.
Все игры основаны на детских воспоминаниях Иль Нама, и в конечном итоге он решил сам принять в них участие, чтобы вновь почувствовать себя по-настоящему живым.
Авторизация по e-mail