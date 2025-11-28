Кто оказался змеей в «Выживалити. Змееловы»?

«Выживалити. Змееловы» — спин-офф реалити-шоу «Выживалити». Проект стартовал на телеканале «Пятница!» 17 октября.
Конкурсанты должны вычислить игрока-змею, который мешает им одержать победу. Кроме того, в каждом выпуске участникам приходится проходить разные опасные испытания.
В последнем на данный момент выпуске шоу в результате голосования было решено, что змея — певец Арсений Бородин. Однако в действительности предателем оказался Владимир Тишко. Именно он втайне вредил змееловам. В итоге он завоевал главный приз в размере миллиона рублей. Участники ошиблись дважды: «инструкция» действительно указывала на программу Тишко, а «скорая помощь» — на его шоу «Скорая модная помощь».
Авторизация по e-mail