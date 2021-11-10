Кто оказался старик из «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В начале сюжета старик из южнокорейского сериала «Игра в кальмара» – это один из участников соревнования, игрок под номером 001, медленно умирающий от опухоли головного мозга, но предпочитающий играть, а не ждать смерти в привычном мире. В шестой серии становится известно его имя (О Иль Нам, что буквально переводится с корейского как «первый человек»).