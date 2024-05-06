Меню
Кто новый ведуший шоу "Удивительные люди"?

Олег Скрынько 6 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Артем Варгафтик, опытный музыкант и лауреат премии ТЭФИ, был представлен в качестве нового ведущего проекта "Удивительные люди", сменив на этой должности Александра Гуревича. Варгафтик уже более двух десятилетий пребывает на передовой телевизионного мира, заслужив признание за свое участие в таких программных шоу, как "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят".

"Удивительные люди" — это проект, который представляет зрителям участников с удивительными умственными способностями, способных демонстрировать нечто выдающееся и необычное. В каждом эпизоде этого захватывающего шоу участники соревнуются за главный приз, великолепно демонстрируя свои уникальные навыки, начиная от сложных математических расчетов в уме и заканчивая распознаванием сотен оттенков вкуса.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Артем Варгафтик
Александр Гуревич
Александр Гуревич
Aleksandr Gurevich

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Удивительные люди
Удивительные люди телешоу
2016, Россия
0.0
