Кто новый ведуший шоу "Удивительные люди"?

Наш ответ:

Артем Варгафтик, опытный музыкант и лауреат премии ТЭФИ, был представлен в качестве нового ведущего проекта "Удивительные люди", сменив на этой должности Александра Гуревича. Варгафтик уже более двух десятилетий пребывает на передовой телевизионного мира, заслужив признание за свое участие в таких программных шоу, как "Оркестровая яма" и "Партитуры не горят".



"Удивительные люди" — это проект, который представляет зрителям участников с удивительными умственными способностями, способных демонстрировать нечто выдающееся и необычное. В каждом эпизоде этого захватывающего шоу участники соревнуются за главный приз, великолепно демонстрируя свои уникальные навыки, начиная от сложных математических расчетов в уме и заканчивая распознаванием сотен оттенков вкуса.