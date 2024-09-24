Меню
Кто наставники в шоу "Голос. Дети"?

Олег Скрынько 24 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

На «Первом канале» стартовал новый сезон шоу «Голос. Дети» — один из самых любимых телепроектов среди отечественных зрителей, который неизменно собирает у экранов огромную аудиторию. В этом сезоне за право наставлять юных вокалистов взялись настоящие звезды: Дима Билан, Юлианна Караулова и JONY. Каждый из них — состоявшийся артист с внушительным опытом, и их цель — помочь молодым участникам приблизиться к мечте и пробиться на большую сцену.

«Голос. Дети» — российская адаптация популярного нидерландского формата The Voice Kids, где участвуют дети от 6 до 15 лет. Шоу пришло на экраны после успешной взрослой версии «Голоса», которая на тот момент уже имела два сезона. В детском формате также трое наставников, каждый из которых собирает свою команду из 15 участников. Но только одному счастливчику удастся пройти весь путь и стать победителем сезона.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Голос. Дети
Голос. Дети телешоу
2014, Россия
0.0
