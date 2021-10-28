Кто написал «Игру в кальмара»?

Наш ответ:

Сериал «Игра в кальмара» был написан южнокорейским кинорежиссером и сценаристом Хван Дон Хёком. От момента возникновения идеи сериала до его выхода на экраны прошло 13 лет, во время которых Дон Хёк работал над сценарием, а затем безуспешно пытался продать его различным продюсерским компаниям. На написание первых двух эпизодов ушло шесть месяцев, после чего Дон Хёк обратился к друзьям, чтобы почерпнуть из их ответов подсказки для улучшения сюжета. Режиссер также признался, что разработка сериала оказалась физически и умственно изматывающей, и упомянул, что во время создания первого сезона у него выпали шесть зубов.