Кто написал «Игру в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Сериал «Игра в кальмара» был написан южнокорейским кинорежиссером и сценаристом Хван Дон Хёком. От момента возникновения идеи сериала до его выхода на экраны прошло 13 лет, во время которых Дон Хёк работал над сценарием, а затем безуспешно пытался продать его различным продюсерским компаниям. На написание первых двух эпизодов ушло шесть месяцев, после чего Дон Хёк обратился к друзьям, чтобы почерпнуть из их ответов подсказки для улучшения сюжета. Режиссер также признался, что разработка сериала оказалась физически и умственно изматывающей, и упомянул, что во время создания первого сезона у него выпали шесть зубов.

Netflix заинтересовался сценарием Хвана в 2019 году и в сентябре того же года объявил о начале разработки южнокорейского сериала с рабочим названием «Раунд шесть». 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Хван Дон-хёк
Hwang Dong-hyeok
