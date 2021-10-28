Меню
Кто Монстр в сериале «Капкан для монстра» (2020)?

Кто Монстр в сериале «Капкан для монстра» (2020)?

28 октября 2021
Наш ответ:

Многосерийный детектив «Капкан для монстра», снятый на канале НТВ, рассказывает реальную историю банды «амазонок», жестокой преступной группировки, которая в течение более десяти лет нагоняла ужас на жителей Северного Кавказа. Главный герой сериала, московский следователь Сергей Ковалев, приезжает в Смоленскую область, чтобы расследовать убийство своего сводного брата, полковника полиции Евсеева. Он узнает, что к преступлению могут быть причастны члены бывшей банды Мясника, которую он сам уничтожил несколько лет назад. Но чем дальше разворачивается сюжет, тем больше вопросов появляется у героев и зрителей. В пятнадцатой серии выясняется, что лидером банды и кротом является Синицын, один из сотрудников полиции. Более того, его жена оказывается одной из амазонок.

Синицын попадает под стражу, сбегает из СИЗО, но почти сразу же Ковалев находит и арестовывает преступника.

