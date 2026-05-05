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Кто мать мальчика из Германии в сериале «Клюквенный щербет»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 мая 2026 Дата обновления ответа: 5 мая 2026

В новых сериях турецкого мелодраматического сериала «Клюквенный щербет» (ближе к 3 сезону) появляется сюжетная линия с подростком из Германии по имени Джемо, ищущим свою родную мать.

Кто является матерью Джемо?

Как и предполагалось, матерью Джемо оказалась Башак. Эта интрига была раскрыта посредством флешбэков. Так, Башак забеременела в юном возрасте, но не знала, как подать эту новость семье. Во избежание скандала она передала ребенка знакомой, которая пообещала позаботиться о нем. Однако муж этой женщины умер, а сама она тяжело заболела. В результате Джемо оказался в другой семье. Когда Башак решила вернуть сына, она не смогла его найти.

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Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
6.0
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