Кто мать мальчика из Германии в сериале «Клюквенный щербет»?

В новых сериях турецкого мелодраматического сериала «Клюквенный щербет» (ближе к 3 сезону) появляется сюжетная линия с подростком из Германии по имени Джемо, ищущим свою родную мать.

Кто является матерью Джемо?

Как и предполагалось, матерью Джемо оказалась Башак. Эта интрига была раскрыта посредством флешбэков. Так, Башак забеременела в юном возрасте, но не знала, как подать эту новость семье. Во избежание скандала она передала ребенка знакомой, которая пообещала позаботиться о нем. Однако муж этой женщины умер, а сама она тяжело заболела. В результате Джемо оказался в другой семье. Когда Башак решила вернуть сына, она не смогла его найти.