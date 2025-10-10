Кто маньяк во 2 сезоне сериала «Душегубы»?

«Душегубы» — российский криминально-детективный сериал, основанный на реальных событиях. Второй сезон получил название «Душегубы. 1989».
Действие разворачивается во времена позднего Советского Союза. Старший следователь прокуратуры Леонид Ипатьев оказывается в самом центре преследования самых грозных маньяков в стране. Его задача — не просто вести расследования, а бороться со злом, скрывающимся за фасадом порядочности.
В сюжете фигурирует маньяк-каннибал Самойлов (персонаж основан на казахском каннибале Николае Джумагалиеве), который в 1983 году убил свою подругу и съел ее наружные половые органы. Вскоре убийцу поймали и посадили тюремную больницу — он был признан психически нездоровым. В дальнейшем Самойлов сбегает. В Москве происходит серия убийств, и возникает вопрос, не стоит ли за ними Самойлов. Однако в деле замешан еще один маньяк, прототипом которого стал кишиневский убийца Александр Скрынник.
