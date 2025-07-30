Кто маньяк во 2 сезоне "Фишера"?

Меню
Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Фишер 2» - продолжение популярного тру-крайма, вышедшего в 2023 году. В отличие от первого сезона, во втором речь шла не о Фишере, а о другом маньяке. Финал вызвал у зрителей недоумение: маньяком оказался брат-близнец следователя Вани Злобина, который прежде никак не упоминался.

Когда Боков вызывает Злобина на допрос, Надя получает тревожное сообщение: якобы по её просьбе новорождённого племянника забрал Ваня Злобин. Она сомневается, но вскоре все трое следователей получают загадочные сообщения с указаниями сесть в машину и следовать маршруту. Путь приводит их в горы, где они сталкиваются с братом-близнецом Злобина. Выясняется, что оба брата долгое время действовали вместе, вымогая деньги у людей. В завязавшейся перепалке Надю ранят, а Боков убивает обоих преступников.

