Кто маньяк в сериале «Тень за спиной»?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Тень за спиной» — российский криминально-детективный сериал, вышедший в 2019 году на телеканале НТВ. По сюжету провинциальный городок потрясает ряд жестоких убийств. Жертвами маньяка становятся женщины, возвращающиеся с вечеринок. За расследование берется прибывший из Москвы следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Следствию мешает местный прокурор. Для этого он приставляет к Горобцу молодую сыщицу Светлану и неопытного оперативника Михаила Воробьева.

Сериал отчасти основан на злодеяниях «ангарского маньяка» Михаила Попкова, который в 1992–2010 годах убил свыше 80 человек. Впрочем, авторы «Тени за спиной» использовали этот материал лишь как основу для собственной истории. Сменились и место действия, и ход расследования. Маньяком оказывается милиционер Анатолий Пахомов в исполнении Дениса Синявского.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тень за спиной
Тень за спиной драма, детектив, криминал
2019, Россия
0.0
