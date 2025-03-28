Кто маньяк в сериале "Оперативная память"?

Наш ответ:

«Оперативная память» - новый сериал Иви, который целиком вышел на платформе 18 марта. В конце сериала выясняется, что маньяк все это время был рядом и находился буквально в соседнем кабинете. И им оказался психолог Швец, так умело маскирующийся столько лет под порядочного человека.



Напоминаем сюжет сериала. Майор Багрышев с недоверием принимает в напарники молодого стажёра Соломатина, опасаясь, что тот лишь ускорит его отставку. К тому же, первые признаки Альцгеймера заставляют его задуматься о завершении карьеры. Однако Соломатин восхищён наставником и предлагает сделку: майор обучает его всем тонкостям работы, а он помогает скрывать его ошибки. Багрышев соглашается. В первый же день напарники находят в озере трупы, и почерк убийцы напоминает маньяка, которого майор ликвидировал несколько лет назад. Теперь им нужно раскрыть это дело, пока память опытного следователя не сыграла с ними злую шутку.