Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»?

Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 октября 2025 Дата обновления ответа: 22 октября 2025

«Как приручить лису» — российский многосерийный детективный триллер, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 10 октября.

О чем сериал

По сюжету зоопсихолог обнаруживает на пролегающей через лес дороге девочку-подростка Дину с ножевым ранением. Он помогает ей, используя имеющиеся под рукой средства, и отправляет пострадавшую в больницу. Выясняется, что всю свою жизнь Дина провела в лесу, живя в изоляции от социума вместе со своим психически нездоровым отцом. Велика вероятность, что именно этот человек стоит за похищением девушек в этой местности. Одна из пропавших стала матерью Дины.

Кто маньяк?

Финальная серия сезона выйдет 21 ноября, пока же личность маньяка, от которого сбежала Дина, не раскрывается. Впрочем, это не так уж и важно, поскольку главной героиней выступает девочка, а не ее «воспитатель». Слоган сериала звучит так: «История дочери маньяка».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить лису
Как приручить лису триллер, криминал, детектив
2025, Россия
7.0
