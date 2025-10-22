Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»?

«Как приручить лису» — российский многосерийный детективный триллер, стартовавший в онлайн-кинотеатре Okko 10 октября.
По сюжету зоопсихолог обнаруживает на пролегающей через лес дороге девочку-подростка Дину с ножевым ранением. Он помогает ей, используя имеющиеся под рукой средства, и отправляет пострадавшую в больницу. Выясняется, что всю свою жизнь Дина провела в лесу, живя в изоляции от социума вместе со своим психически нездоровым отцом. Велика вероятность, что именно этот человек стоит за похищением девушек в этой местности. Одна из пропавших стала матерью Дины.
Финальная серия сезона выйдет 21 ноября, пока же личность маньяка, от которого сбежала Дина, не раскрывается. Впрочем, это не так уж и важно, поскольку главной героиней выступает девочка, а не ее «воспитатель». Слоган сериала звучит так: «История дочери маньяка».
