Кто маньяк в сериале «Хрустальный»?

Олег Скрынько 25 июля 2025 Дата обновления: 25 июля 2025
Наш ответ:

«Хрустальный» — российский детективный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION в 2021 году. По сюжету столичный охотник на маньяков Сергей Смирнов получает специальное задание от губернатора и берется за расследование похищений и убийств мальчиков в родном городе Хрустальном. Много лет назад Смирнов уехал оттуда, чтобы скрыться от тяжелых переживаний из детства. В концовке выясняется, что убийцей является внешне добродушный и безобидный директор школы Вячеслав Игоревич Сеньков в исполнении Владимира Виноградова. Кроме того, именно Вячеслав Игоревич в прошлом надругался над Смирновым.

Хрустальный
Хрустальный драма, детектив
2021, Россия
