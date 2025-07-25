Кто маньяк в сериале «Хрустальный»?

Наш ответ:

«Хрустальный» — российский детективный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION в 2021 году. По сюжету столичный охотник на маньяков Сергей Смирнов получает специальное задание от губернатора и берется за расследование похищений и убийств мальчиков в родном городе Хрустальном. Много лет назад Смирнов уехал оттуда, чтобы скрыться от тяжелых переживаний из детства. В концовке выясняется, что убийцей является внешне добродушный и безобидный директор школы Вячеслав Игоревич Сеньков в исполнении Владимира Виноградова. Кроме того, именно Вячеслав Игоревич в прошлом надругался над Смирновым.