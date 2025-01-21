Меню
Кто маньяк в сериале «Фишер» и кто его прототип?

Олег Скрынько 21 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Фишер» — российский детективный триллер, состоящий из восьми эпизодов. В 2025 году должен выйти второй сезон. Премьера сериала состоялась в 2023 году. По сюжету следователи Валерий Козырев, Евгений Боков и Наталья Добровольская занимаются расследованием серии убийств, жертвами которых становятся мальчики в возрасте 12–14 лет. Трупы детей обнаруживают в районе дач на Рублевском шоссе. Действие разворачивается во второй половине 1980-х годов. Маньяком-убийцей оказывается конюх Сергей Головкин, получивший прозвище Фишер. Так якобы представился преступник мальчику, которому удалось выжить. Сериал основан на реальных событиях. С 1986-го по 1992 год Головкин жестоко расправился с 11 мальчиками и юношами. Своих жертв он обычно помещал в тайный подвал гаража, где затем их насиловал, убивал и расчленял. Расстрелян в 1996 году.

