Кто купил иммунитет в шоу «Звезды в джунглях»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 18 ноября 2025 Дата обновления ответа: 18 ноября 2025

«Звезды в джунглях» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ.

Кто получил иммунитет?

В последнем на данный момент выпуске шоу иммунитет достался брянской блогерше Ирине Пинчук. Бывшая звезда «Дома 2» стала счастливицей в результате испытания, в ходе которого участники держали на вытянутых руках воздушные шары. Внутри каждого шара содержалось имя кого-то из игроков. Если шар падал и лопался, то участник, чье имя было в этом шаре, лишался права на иммунитет. Последний целый шар с именем Ирины Пинчук остался в руках у Екатерины Шкуро. При этом в предыдущем выпуске Иммунитет тоже достался Пинчук. Она заплатила за это 800 тыс. рублей из общего фонда.

Звезды в джунглях
Звезды в джунглях телешоу
2024, Россия
