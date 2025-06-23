Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто Кукловод в сериале "Волчий берег"?

Кто Кукловод в сериале "Волчий берег"?

Олег Скрынько 23 июня 2025 Дата обновления: 23 июня 2025
Наш ответ:

В сериале «Волчий берег», судя по всему, речь идёт о событиях из сериала «Кукловод». Кукловодом оказывается психически нестабильный, но признанный вменяемым молодой человек по имени Леонидов. Именно его в итоге приговорили к тюремному сроку. Он оказался тем самым убийцей, который использовал нож, идентичный орудию преступления в деле Гаврилы Шаталина — и это стало ключевым связующим звеном между двумя делами.

Напомним сюжет. Два преступления, совершённые в глухом посёлке Псковской области, кажутся не связанными между собой. Однако у капитана полиции из Москвы Виктора Новикова есть личная причина разобраться в происходящем, и он отправляется в провинцию. Расследовать дела ему предстоит в паре с местным оперативником — майором Казанцевым.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Волчий берег
Волчий берег криминал, детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше