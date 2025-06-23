Кто Кукловод в сериале "Волчий берег"?

Наш ответ:

В сериале «Волчий берег», судя по всему, речь идёт о событиях из сериала «Кукловод». Кукловодом оказывается психически нестабильный, но признанный вменяемым молодой человек по имени Леонидов. Именно его в итоге приговорили к тюремному сроку. Он оказался тем самым убийцей, который использовал нож, идентичный орудию преступления в деле Гаврилы Шаталина — и это стало ключевым связующим звеном между двумя делами.



Напомним сюжет. Два преступления, совершённые в глухом посёлке Псковской области, кажутся не связанными между собой. Однако у капитана полиции из Москвы Виктора Новикова есть личная причина разобраться в происходящем, и он отправляется в провинцию. Расследовать дела ему предстоит в паре с местным оперативником — майором Казанцевым.