Кто кому приходится в сериале «Зимородок»?

«Зимородок» — турецкий мелодраматический сериал. В этой саге задействовано множество персонажей. Обозначим главных.
Семейство Корханов: Халис ага Корхан (глава семьи), Ифакат (старшая невестка семьи, жена умершего сына Халиса), Орхан Корхан (другой сын Халиса), Гюльгюн (жена Орхана), Фуат (старший сын Орхана и Глюьгюн), Асуман (жена Фуата), Асуман (жена Фуата), Ферит (младший сын Орхана и Гюльгюн).
Семейство Шанлы: Сейран (жена Ферита), Казым (отец Сейран), Эсме (жена Сейран), Суна (старшая дочь Казыма и Эсме), Хатуч Шанлы (тетя Казыма).
Семейство Исханлы: Саффет ага Исханлы (глава семьи), Тарык (старший внук Саффета), Саффет (младший внук и тезка старшего Саффета), Назан Исханлы (невестка Исханлы, мать Тарыка и Саффета).
Пелин (возлюбленная Ферита)
Юсуф (одноклассник Сейрана из лицея)
Прислуга: Абидин (телохранитель и шофер Ферита), Султан (домработница Корханов), Ибрагим (муж Султан, шофер Халиса), Диджле (горничная, дочь Султан и Ибрагима), Шефика (повар Корханов), Летиф (помощник Халиса).
