Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто кому приходится в сериале «Зимородок»?

Кто кому приходится в сериале «Зимородок»?

Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«Зимородок» — турецкий мелодраматический сериал. В этой саге задействовано множество персонажей. Обозначим главных.

  • Семейство Корханов: Халис ага Корхан (глава семьи), Ифакат (старшая невестка семьи, жена умершего сына Халиса), Орхан Корхан (другой сын Халиса), Гюльгюн (жена Орхана), Фуат (старший сын Орхана и Глюьгюн), Асуман (жена Фуата), Асуман (жена Фуата), Ферит (младший сын Орхана и Гюльгюн).
  • Семейство Шанлы: Сейран (жена Ферита), Казым (отец Сейран), Эсме (жена Сейран), Суна (старшая дочь Казыма и Эсме), Хатуч Шанлы (тетя Казыма).
  • Семейство Исханлы: Саффет ага Исханлы (глава семьи), Тарык (старший внук Саффета), Саффет (младший внук и тезка старшего Саффета), Назан Исханлы (невестка Исханлы, мать Тарыка и Саффета).
  • Пелин (возлюбленная Ферита)
  • Юсуф (одноклассник Сейрана из лицея)
  • Прислуга: Абидин (телохранитель и шофер Ферита), Султан (домработница Корханов), Ибрагим (муж Султан, шофер Халиса), Диджле (горничная, дочь Султан и Ибрагима), Шефика (повар Корханов), Летиф (помощник Халиса).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше