Кто из звезд будет на концерте "Песня года 2025"?

Концерт "Песня года 2025" состоялся 6 декабря 2025 года в Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Это ежегодное музыкальное шоу подводит итоги года и включает выступления популярных артистов с хитами 2025 года. Съемки длились более шести часов, а телеверсия будет показана 1 и 2 января 2026 года на телеканале "Россия-1".

Участниками концерта стали ведущие российские исполнители, включая как мэтров эстрады, так и молодых артистов.

Полный список участников

Филипп Киркоров

Григорий Лепс

Николай Басков

Лев Лещенко

Стас Михайлов

Олег Газманов

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Дима Билан

Алсу

Полина Гагарина

Игорь Крутой

Ирина Аллегрова

Лариса Долна

Сергей Лазарев

Алексей Чумаков

Мари Краймбрери

Люся Чеботина

Anna Asti

Мот

Akmal

Bad Barbie

CHEBANOV

Chris Yank

Dabro

DAVA

Elman

Filatov and Karas

Galibri and Mavik

Gavrilina

Gayazovs Brothers

Gazan

Golysheva

Jony

LOBODA

LYRIQ

Mary Gu

MIA BOYKA

MONA

NANSI AND SIDOROV

Niletto

NLO

Sleepy

Артисты представили свои хиты, включая эффектные номера и дуэты, а также новогодние элементы в выступлениях.