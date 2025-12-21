Кто из звезд будет на концерте "Песня года 2025"?

Концерт "Песня года 2025" состоялся 6 декабря 2025 года в Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Это ежегодное музыкальное шоу подводит итоги года и включает выступления популярных артистов с хитами 2025 года. Съемки длились более шести часов, а телеверсия будет показана 1 и 2 января 2026 года на телеканале "Россия-1".
Участниками концерта стали ведущие российские исполнители, включая как мэтров эстрады, так и молодых артистов.
Артисты представили свои хиты, включая эффектные номера и дуэты, а также новогодние элементы в выступлениях.
