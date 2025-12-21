Кто из звезд будет на концерте "Песня года 2025"?

Оповещения от Киноафиши
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

Концерт "Песня года 2025" состоялся 6 декабря 2025 года в Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве. Это ежегодное музыкальное шоу подводит итоги года и включает выступления популярных артистов с хитами 2025 года. Съемки длились более шести часов, а телеверсия будет показана 1 и 2 января 2026 года на телеканале "Россия-1".

Участниками концерта стали ведущие российские исполнители, включая как мэтров эстрады, так и молодых артистов. 

Полный список участников

  • Филипп Киркоров
  • Григорий Лепс
  • Николай Басков
  • Лев Лещенко
  • Стас Михайлов
  • Олег Газманов
  • SHAMAN (Ярослав Дронов)
  • Дима Билан
  • Алсу
  • Полина Гагарина
  • Игорь Крутой
  • Ирина Аллегрова
  • Лариса Долна
  • Сергей Лазарев
  • Алексей Чумаков
  • Мари Краймбрери
  • Люся Чеботина
  • Anna Asti
  • Мот
  • Akmal
  • Bad Barbie
  • CHEBANOV
  • Chris Yank
  • Dabro
  • DAVA
  • Elman
  • Filatov and Karas
  • Galibri and Mavik
  • Gavrilina
  • Gayazovs Brothers
  • Gazan
  • Golysheva
  • Jony
  • LOBODA
  • LYRIQ
  • Mary Gu
  • MIA BOYKA
  • MONA
  • NANSI AND SIDOROV
  • Niletto
  • NLO
  • Sleepy

Артисты представили свои хиты, включая эффектные номера и дуэты, а также новогодние элементы в выступлениях.

