Кто из участников шоу "Последний герой" умер?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

За годы существования шоу «Последний герой» ушли из жизни несколько участников и людей, связанных с проектом.

Среди них — ведущий первого сезона Сергей Бодров-младший, погибший при сходе ледника в 2002 году, и продюсер Сергей Супонев, разбившийся на снегоходе в 2001-м. Участница четвёртого сезона Яна Волкова скончалась в 2018 году после тяжёлой болезни, а певица Жанна Фриске, звезда четвертого и пятого сезонов, ушла из жизни в 2015 году из-за онкологии. Также не стало Веры Глаголевой, участвовавшей в третьем сезоне, музыканта Криса Кельми, рэпера Децла и певицы Юлии Началовой. Все они умерли по разным причинам, но их трагические судьбы породили слухи о «проклятии» проекта. Однако большинство смертей связаны с возрастом, болезнями или несчастными случаями, не имеющими прямой связи с реалити-шоу.

