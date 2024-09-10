Кто из актеров сериала "След" умер?

Наш ответ:

«След» — один из самых продолжительных и востребованных сериалов на российском телевидении, ставший настоящей фабрикой актерских карьер. За годы его существования сотни актеров приняли участие в съемках, оставив яркий след в сердцах зрителей. Однако, к сожалению, некоторых из них уже нет с нами.



Данила Перов, который впервые появился в 1719-м эпизоде сериала, ушел из жизни 22 января 2020 года на 51-м году жизни из-за оторвавшегося тромба. Владимир Чуприков, исполнивший роли в нескольких сериях, скончался 19 сентября 2020 года в возрасте 56 лет. Александр Самойлов, сыгравший эксцентричного Вадика, стал жертвой последствий COVID-19, покинув этот мир 9 декабря 2020 года. Олег Валкман, знакомый зрителям по роли патологоанатома Бориса Селиванова, скоропостижно скончался 13 февраля 2021 года. Александр Гаспарьянц, воплотивший образ отца убитой журналистки в серии «Шумовая мафия», ушел 4 апреля 2021 года по неизвестной причине. Алена Кузнецова, появившаяся в шоу в нескольких ролях, трагически скончалась 10 октября 2014 года в возрасте всего 36 лет. Виктор Гунин, сыгравший генерала милиции Владимира Сергеевича, ушел из жизни 7 ноября 2021 года в хосписе.

