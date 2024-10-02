Кто играл в сериале "Родители родителей"?

«Родители родителей» — это продолжение популярного комедийного сериала «Родители».
Основные герои:
• Александр Соколов — глава семьи, заботливый отец троих сыновей (Тимофея, Ильи и Максима), роль исполняет Александр Самойленко.
• Мария Соколова — жена Александра и мать их троих сыновей, персонаж Марии Порошиной.
• Тимофей Соколов — старший сын, женат на Полине, с которой у них двое детей, Владик и Лиза. Роль Тимофея играет Александр Самойленко младший.
• Илья Соколов — средний сын, женат на Соне. Его роль исполняет Никита Митасов.
• Максим Соколов — младший сын Соколовых, его играет Артём Башенин.
• Полина Александрова — жена Тимофея и мать Владика, исполняет роль Анастасия Крылова.
• Владислав (Владик) и Елизавета (Лиза) — дети Тимофея и Полины, роли которых играют Борис Дейков и Арина Савостьянова.
• Соня Соколова — жена Ильи, её роль исполняет Алина Дулова.
• Лера — девушка Максима, с сыном Мишей. Их роли исполняют Ангелина Поплавская и Лев Зайд.
• Владимир и Ольга Александровы — родители Полины, которых играют Александр Жигалкин и Мария Малиновская.
• Вера Александрова — младшая сестра Полины, её роль исполняет Аксинья Кортнева.
Авторизация по e-mail