Кто играл шефа в фильме "Бриллиантовая рука"?

В фильме «Бриллиантовая рука» роль Шефа, главного преступника, сыграл Нонна Мордюкова. Ее персонаж был авторитетным лидером банды контрабандистов, управляющим действиями своих подчиненных — Геши и Лелика.
Также кратко напомним сюжет. Заурядный советский служащий Семен Горбунков случайно попадает в центр криминальной аферы. Во время зарубежной поездки на его руку накладывают гипс, внутри которого спрятаны драгоценности. Вернувшись домой, Семен сообщает о находке милиции, но контрабандисты, поняв ошибку, начинают охоту за ним, чтобы вернуть товар. Следуют череда абсурдных, смешных и опасных ситуаций, в которых Семен с честью противостоит бандитам, а правоохранительные органы выходят на их след.
Авторизация по e-mail