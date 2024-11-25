Меню
Кто играл шефа в фильме "Бриллиантовая рука"?

Кто играл шефа в фильме "Бриллиантовая рука"?

Олег Скрынько 25 ноября 2024 Дата обновления: 25 ноября 2024
Наш ответ:

В фильме «Бриллиантовая рука» роль Шефа, главного преступника, сыграл Нонна Мордюкова. Ее персонаж был авторитетным лидером банды контрабандистов, управляющим действиями своих подчиненных — Геши и Лелика.

Также кратко напомним сюжет. Заурядный советский служащий Семен Горбунков случайно попадает в центр криминальной аферы. Во время зарубежной поездки на его руку накладывают гипс, внутри которого спрятаны драгоценности. Вернувшись домой, Семен сообщает о находке милиции, но контрабандисты, поняв ошибку, начинают охоту за ним, чтобы вернуть товар. Следуют череда абсурдных, смешных и опасных ситуаций, в которых Семен с честью противостоит бандитам, а правоохранительные органы выходят на их след.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
Комментарии
