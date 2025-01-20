Кто играл шаха Тахмаспа в "Великолепном веке"?

«Великолепный век» - один из самых популярных сериалов последних лет, в котором фигурирует огромное количество разных персонажей. Шаха Тахмаспа сыграл актер Сермет Ешиль, которого зрители могли видеть во многих других турецких хитах.
Напомним сюжет сериала. Султан Сулейман восходит на престол, решительно настроенный искоренить коррупцию и беззаконие, которые захлестнули империю. В гареме султана появляется Александра, девушка, пережившая трагедию: потерю семьи и продажу в рабство. Обладая острым умом и сильным характером, она принимает ислам, берет новое имя — Хюррем, и быстро привлекает внимание Сулеймана. Между ними вспыхивает любовь, а Хюррем, шаг за шагом, добивается влияния, устраняя соперниц. Однако её стремительный взлёт вызывает недовольство в окружении султана. Дворцовые интриги, заговоры и скрытые враги становятся для Хюррем серьёзным испытанием.
Авторизация по e-mail