Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играл Себек в «Игре в кальмара»?

Кто играл Себек в «Игре в кальмара»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

Роль Кан Сэ Бек (она же игрок № 067) сыграла Чон Хо Ён – южнокорейская топ-модель и актриса. Журнал Vogue назвал ее «топ-моделью по-корейски» (Korea’s Next Top Model). Она также участвовала в четвертом сезоне шоу «Топ-модель по-корейски», где заняла второе место. В настоящее время Чон Хо Ён входит в число лучших моделей на сайте models.com. Роль в сериале «Игра в кальмара» принесла ей мировую известность, в первую неделю после выхода шоу на ее аккаунт в Instagram подписалось более 10 миллионов человек.

4 октября 2021 года она стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше