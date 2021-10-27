Кто играл полицейского в «Игре в кальмара»?

Наш ответ:

Роль молодого полицейского Хвана Чун Хо, прибывшего на остров в поисках исчезнувшего брата, сыграл южнокорейский актер Ви Ха Джун. Он появился на свет в деревне Соан Мён, округ Вандо, Южная Корея. Дебют Ви Ха Джуна на экране состоялся в 2015 году в дораме «Китайский квартал». С тех пор актер появился во многих проектах, самым громким из которых стал, разумеется, сериал «Игра в кальмара». По словам Ви Ха Джуна, он сразу же заинтересовался сценарием и предложенным ему персонажем, который выступает в качестве проводника в мир игры. Именно его глазами зрители видят все, что на самом деле происходит на закрытом острове.