Кто играл Петра в сериале "Россия молодая"?

В сериале "Россия молодая" роль Петра I исполняет Дмитрий Золотухин, который годом ранее уже играл этого исторического персонажа в фильмах "Юность Петра" и "В начале славных дел" Сергея Герасимова.
Экранизация одноименного романа Юрия Германа, многосерийный фильм режиссера и сценариста Ильи Гурина, рассказывает о жизни поморов в Российской империи на переломе XVII и XVIII веков в период реформ Петра Первого. Главные герои — капитан-командор Сильвестр Иевлев, поручик таможенного войска Афанасий Крыков и кормщик Иван Рябов — становятся близкими помощниками молодого императора и возглавляют сопротивление шведскому флоту во время обороны Архангельска.
Сериал позволит погрузиться в великолепную киноэпопею о Русском Севере и формировании мощного Северного флота на фоне великих исторических событий.
