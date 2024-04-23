Меню
Кто играл Петра в сериале "Россия молодая"?

Олег Скрынько 23 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В сериале "Россия молодая" роль Петра I исполняет Дмитрий Золотухин, который годом ранее уже играл этого исторического персонажа в фильмах "Юность Петра" и "В начале славных дел" Сергея Герасимова.

Экранизация одноименного романа Юрия Германа, многосерийный фильм режиссера и сценариста Ильи Гурина, рассказывает о жизни поморов в Российской империи на переломе XVII и XVIII веков в период реформ Петра Первого. Главные герои — капитан-командор Сильвестр Иевлев, поручик таможенного войска Афанасий Крыков и кормщик Иван Рябов — становятся близкими помощниками молодого императора и возглавляют сопротивление шведскому флоту во время обороны Архангельска.

Сериал позволит погрузиться в великолепную киноэпопею о Русском Севере и формировании мощного Северного флота на фоне великих исторических событий.

