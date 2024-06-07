Меню
Кто играл Никулина в фильме "Манюня: Приключения в Москве"?

Олег Скрынько 7 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Для фильма «Манюня: Приключения в Москве» образ знаменитого советского актера и циркового артиста Юрия Никулина был воссоздан с помощью искусственного интеллекта. Продюсерами картины выступают братья Гевонд и Сарик Андреасян.

Гевонд Андреасян отметил, что это первый в России успешный пример использования нейросетей для восстановления внешности и голоса покойного актера. Семья легендарного артиста дала официальное разрешение на использование его образа. Однако в рекламных материалах, таких как трейлеры и постеры, Юрий Владимирович не появится.

Действие полнометражного продолжения сериала «Манюня», основанного на одноименной книге Наринэ Абгарян, разворачивается в начале 80-х годов. Юрий Никулин станет одним из ключевых персонажей в истории приключений главной героини и её друзей.

