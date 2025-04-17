Меню
Кто играл Фролова в сериале "Чужой район"?

Олег Скрынько 17 апреля 2025 Дата обновления: 17 апреля 2025
Наш ответ:

«Чужой район» — криминальный сериал, который транслируется на НТВ. В центре сюжета — Андрей Анатольевич Фролов, главный герой, роль которого исполняет Денис Рожков. Зрителям он также знаком по образам Дениса Антошина из сериала «Глухарь» и Дмитрия Рыжова из «Условного мента».

Напомним сюжет. Опер Андрей Фролов — человек принципов, чуждый жестким методам и выбивающим признания допросам. После того как он задержал опасного преступника, оказавшегося внуком влиятельного человека, Фролову предлагают «по-хорошему» покинуть уголовный розыск. Его переводят в участковые и отправляют в самый трудный район города — «Молот», бывший рабочий посёлок на окраине мегаполиса. Здесь царят свои порядки, а закон диктует местный Авторитет. Несмотря на суровость, люди в районе — настоящие.

