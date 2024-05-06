Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто играл Доктора в каждом сезоне "Доктора кто"?

Кто играл Доктора в каждом сезоне "Доктора кто"?

Олег Скрынько 6 мая 2024 Дата обновления: 6 мая 2024
Наш ответ:

Список всех Докторов, фигурировавших в сериале «Доктор Кто» с 1963 года по сегодняшний день:

  • Первый Доктор. Его роль исполнил Уильям Хартнелл. Первое появление — 23 ноября 1963.
  • Второй Доктор. Его роль исполнил Патрик Траутон. Первое появление — 29 октября 1966.
  • Третий Доктор. Его роль исполнил Джон Пертви. Первое появление — 3 января 1970.
  • Четвёртый Доктор. Его роль исполнил Том Бейкер. Первое появление — 8 июня 1974.
  • Пятый Доктор. Его роль исполнил Питер Дэвисон. Первое появление — 21 марта 1981.
  • Шестой Доктор. Его роль исполнил Колин Бейкер. Первое появление — 16 марта 1984.
  • Седьмой Доктор. Его роль исполнил Сильвестр Маккой. Первое появление — 7 сентября 1987.
  • Восьмой Доктор. Его роль исполнил Пол Макганн. Первое появление — 27 мая 1996.
  • Девятый Доктор. Его роль исполнил Кристофер Экклстон. Первое появление — 26 марта 2005.
  • Десятый Доктор. Его роль исполнил Дэвид Теннант. Первое появление — 18 июня 2005.
  • Одиннадцатый Доктор. Его роль исполнил Мэтт Смит. Первое появление — 1 января 2010.
  • Двенадцатый Доктор. Его роль исполнил Питер Капальди. Первое появление — 25 декабря 2013.
  • Тринадцатый Доктор. Его роль исполнил Джоди Уиттакер. Первое появление — 25 декабря 2017.
  • Четырнадцатый Доктор. Его роль исполнил Дэвид Теннант. Первое появление — 23 октября 2022.
  • Пятнадцатый Доктор. Его роль исполнил Шути Гатва. Первое появление — 9 декабря 2023.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше