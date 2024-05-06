Меню
Кто играл Доктора в каждом сезоне "Доктора кто"?
Кто играл Доктора в каждом сезоне "Доктора кто"?
Олег Скрынько
6 мая 2024
Дата обновления: 6 мая 2024
Наш ответ:
Первый Доктор. Его роль исполнил Уильям Хартнелл. Первое появление — 23 ноября 1963.
Второй Доктор. Его роль исполнил Патрик Траутон. Первое появление — 29 октября 1966.
Третий Доктор. Его роль исполнил Джон Пертви. Первое появление — 3 января 1970.
Четвёртый Доктор. Его роль исполнил Том Бейкер. Первое появление — 8 июня 1974.
Пятый Доктор. Его роль исполнил Питер Дэвисон. Первое появление — 21 марта 1981.
Шестой Доктор. Его роль исполнил
Колин Бейкер
. Первое появление — 16 марта 1984.
Седьмой Доктор. Его роль исполнил
Сильвестр Маккой
. Первое появление — 7 сентября 1987.
Восьмой Доктор. Его роль исполнил
Пол Макганн
. Первое появление — 27 мая 1996.
Девятый Доктор. Его роль исполнил
Кристофер Экклстон
. Первое появление — 26 марта 2005.
Десятый Доктор. Его роль исполнил Дэвид Теннант. Первое появление — 18 июня 2005.
Одиннадцатый Доктор. Его роль исполнил
Мэтт Смит
. Первое появление — 1 января 2010.
Двенадцатый Доктор. Его роль исполнил
Питер Капальди
. Первое появление — 25 декабря 2013.
Тринадцатый Доктор. Его роль исполнил
Джоди Уиттакер
. Первое появление — 25 декабря 2017.
Четырнадцатый Доктор. Его роль исполнил
Дэвид Теннант
. Первое появление — 23 октября 2022.
Пятнадцатый Доктор. Его роль исполнил
Шути Гатва
. Первое появление — 9 декабря 2023.
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Ншути Гатва
Ncuti Gatwa
Дэвид Теннант
David Tennant
Джоди Уиттакер
Jodie Whittaker
Питер Капальди
Peter Capaldi
Мэтт Смит
Matt Smith
Кристофер Экклстон
Christopher Eccleston
Пол МакГэнн
Paul McGann
Сильвестр МакКой
Sylvester McCoy
Колин Бэйкер
Colin Baker
